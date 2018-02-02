Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bebek kaçırma olayının, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde önlendiği ve bebeğin ailesine teslim edildiği bildirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, pembe kod (çocuk kaçırma) vakasına anında güvenlik görevlilerinin hastanenin bütün kapılarını kapattırıp kişinin binadan uzaklaşmasını önlediğini açıkladı.

Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı
Süleyman Demirel Üniveristesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çocuk kaçırma vakasına anında müdahale edilerek bebeğin aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildiği açıklandı.

Ailenin kimlik bilileri açıklanmayan olayla ilgili çalışmalarından dolayı güvenlik görevlilerine plaket verildi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi idaresince gerçekleştirilen programla özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı özel güvenlik görevlilerine plaket töreni düzenlendi.
 

"BEBEK AİLEYE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ"


Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Güvenlik görevlilerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Buna örnek olarak hastanemizde yakın bir tarihte yaşanan 3333 pembe kod (çocuk kaçırma) vakasına anında müdahale ederek bebek aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Güvenlik görevlilerimiz hastanemizin bütün kapılarını kapattırıp kişinin binadan uzaklaşmasını önlemiştir. Personellerimiz hastanemizde tedavi gören vatandaşımızın üzüntüsünü kısa sürede sevince çevirdi. Çalışma alanlarında yaşanan sıkıntıları anında kontrol altına alan güvenlik görevlilerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Prof. Dr Yıldırım, güvenlik çalışanları adına Birim Amiri Çetin Toros’a plaket takdim ederken güvenlik görevlilerine de teşekkür belgeleri verildi.



Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen plaket törenine SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Hastane Başmüdürü Mehmet Uygur, Hastane Müdürü Elif Bayer, Hastane Müdürü Fahri Eryılmaz, Hastane Müdürü Yardımcısı Erdoğan Taşçıoğlu, Hastane Müdürü Yardımcısı Fidan Karahan, Hastane Güvenlik Birim Amiri Çetin Toros ve özel güvenlik görevlileri katıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi
2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu

2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu
İşte Kuyu köpeğin son hali

İşte Kuyu köpeğin son hali
YouTube'u telefondan izleyenlere çok önemli uyarı

YouTube'u telefondan izleyenlere çok önemli uyarı
Erciyes'te nefes kesen çığ tatbikatı

Erciyes'te nefes kesen çığ tatbikatı
TÜİK'in sonuçlarına göre 17 şehrin nüfusu değişti

TÜİK'in sonuçlarına göre 17 şehrin nüfusu değişti
Yurtta hava durumu nasıl olacak? (02.02.2018)

Yurtta hava durumu nasıl olacak? (02.02.2018)
Youtuber Banu Berberoğlu ayda 42 bin TL kazandığı iddiasını yalanladı

Youtuber Banu Berberoğlu ayda 42 bin TL kazandığı iddiasını yalanladı
Paranın geçmediği mağaza

Paranın geçmediği mağaza
Gaming İstanbul 2018'e yoğun ilgi

Gaming İstanbul 2018'e yoğun ilgi
Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı

Facebook'ta geçirilen süre günlük 50 milyon saat azaldı