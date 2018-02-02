Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı

"BEBEK AİLEYE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ"

Erdinç Şahin

çocuk kaçırma vakasına anında müdahale edilerek bebeğin aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildiği açıklandı.Ailenin kimlik bilileri açıklanmayan olayla ilgili çalışmalarından dolayı güvenlik görevlilerine plaket verildi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi idaresince gerçekleştirilen programla özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı özel güvenlik görevlilerine plaket töreni düzenlendi.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, "Güvenlik görevlilerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Buna örnek olarak hastanemizde yakın bir tarihte yaşanan 3333 pembe kod (çocuk kaçırma) vakasına anında müdahale ederek bebek aileye sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Güvenlik görevlilerimiz hastanemizin bütün kapılarını kapattırıp kişinin binadan uzaklaşmasını önlemiştir. Personellerimiz hastanemizde tedavi gören vatandaşımızın üzüntüsünü kısa sürede sevince çevirdi. Çalışma alanlarında yaşanan sıkıntıları anında kontrol altına alan güvenlik görevlilerimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.Prof. Dr Yıldırım, güvenlik çalışanları adına Birim Amiri Çetin Toros’a plaket takdim ederken güvenlik görevlilerine de teşekkür belgeleri verildi.Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen plaket törenineve özel güvenlik görevlileri katıldı.