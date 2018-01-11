SON DAKİKA

Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!

Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğe yaptıkları izleyenlerin kanını dondurdu. Anneler, babalar, yeni doğmuş bebeklerini öpmeye bile kıyamazken, utanmadan çektiği görüntüleri sosyal medyan da paylaşan sözde hemşire, ağlayan bebeğin yanaklarını ve ağzını sıkıyor, hatta bir ara ağzını eliyle kapatıyor

11 Ocak 2018, Perşembe 10:27
Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!
Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşirenin yeni doğmuş bir bebeğe müdahalesi infial yarattı. 

Show Haber'de yayınlanan görüntüde, bebek ağlamaya başlayınca genç hemşire bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve iki yanından ağzını ve yanaklarına bastırarak susturmaya çalıştı. Sözde hemşirenin, bir ara bebeğin ağzını kapattığı da görüldü. Tabi bu sırada bebeğin ağlaması kesilmediği gibi daha da arttı, hatta yüzü kıpkırmızı oldu.


BİR DE DALGA GEÇİYOR!


Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.


ARKADAŞLARI UYARDI AMA O İŞKENCEYE DEVAM ETTİ


Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu işkenceye devam etti.




 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu!

Dikkatsizlik az kalsın canından ediyordu!
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Hemşire, yeni doğmuş bebeğe yapmadığını bırakmadı!

Hemşire, yeni doğmuş bebeğe yapmadığını bırakmadı!
Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı

Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı
Samsun'da hastanede skandal görüntüler

Samsun'da hastanede skandal görüntüler
Öğrencilerini falçatayla tehdit etti iddiası

Öğrencilerini falçatayla tehdit etti iddiası
Silah, sahte para ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kardeşe gözaltı

Silah, sahte para ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kardeşe gözaltı
Çalılıklara saklanan şüpheli, göz yaşartıcı gazla yakalandı

Çalılıklara saklanan şüpheli, göz yaşartıcı gazla yakalandı
Maden ocağında feci ölüm

Maden ocağında feci ölüm
Muğla'da beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsünün feci sonu

Muğla'da beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsünün feci sonu
Tacizden tutuklanan Bolu Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istendi

Tacizden tutuklanan Bolu Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istendi