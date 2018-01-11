Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşirenin yeni doğmuş bir bebeğe müdahalesi infial yarattı.
Show Haber
'de yayınlanan görüntüde, bebek ağlamaya başlayınca genç hemşire bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve iki yanından ağzını ve yanaklarına bastırarak susturmaya çalıştı. Sözde hemşirenin, bir ara bebeğin ağzını kapattığı da görüldü. Tabi bu sırada bebeğin ağlaması kesilmediği gibi daha da arttı, hatta yüzü kıpkırmızı oldu.
BİR DE DALGA GEÇİYOR!
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.
ARKADAŞLARI UYARDI AMA O İŞKENCEYE DEVAM ETTİ
Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu işkenceye devam etti.
Yusuf Cevahir