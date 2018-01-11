Hastanede yeni doğmuş bebeğe kan donduran işkence!



BİR DE DALGA GEÇİYOR!



ARKADAŞLARI UYARDI AMA O İŞKENCEYE DEVAM ETTİ

Yusuf Cevahir

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşirenin yeni doğmuş bir bebeğe müdahalesi infial yarattı.'de yayınlanan görüntüde, bebek ağlamaya başlayınca genç hemşire bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve iki yanından ağzını ve yanaklarına bastırarak susturmaya çalıştı. Sözde hemşirenin, bir ara bebeğin ağzını kapattığı da görüldü. Tabi bu sırada bebeğin ağlaması kesilmediği gibi daha da arttı, hatta yüzü kıpkırmızı oldu.Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu işkenceye devam etti.