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Hastanedeki çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti

Diyarbakır’da hastanede temizlik işlerinde görevli işçi Mehmet Zengin, çöpte bulduğu 30 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti

Hastanedeki çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti
 Ergani Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi Mehmet Zengin (35), bina içerisinde temizlik yaparken çöpe bırakılan bir çanta buldu. Çantayı kontrol eden Zengin içerisinde altın olduğunu gördü.

Mehmet Zengin’in durumu idareye bildirmesi üzerine yapılan incelemede yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen altınların bir hastaya ait olduğu belirlendi.

BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

 Altınlar sahibine teslim edilirken Mehmet Zengin de başhekimlik tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

 


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