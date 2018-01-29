Hastanedeki dehşetin ardından şok detaylar ortaya çıktı!

Nikahsız birlikte yaşadığı kadın tarafından dolandırılan adam hastanede dehşet saçtı. Hastanede öldürülen kadının, cinayet zanlısının karısına baktığı, kadın ölünce ise yaşlı adamla bir süre birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Kadının arsaları üzerine geçirdikten sonra yaşlı adamdan ayrıldığı iddia edildi

Hastanedeki dehşetin ardından şok detaylar ortaya çıktı!
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen kadının, daha önce cinayet zanlısının karısının bakıcısı olduğu, kadın öldükten sonra ise yaşlı adamla birlikte yaşadıkları, kadının bu sırada arsaları üzerine geçirdikten sonra yaşlı adamdan ayrıldığı iddia edildi.



Bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya, hastane kantininde tost yediği esnada kantin bariyerlerinin ardından 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Ceylan tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.



Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre; 75 yaşındaki Hasan Hüseyin Ceylan, 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya’ya 3 el ateş ettikten sonra “Ben sana demedim mi beni dolandırma diye” bağırdığı bildirildi.



Hürü Sarıkaya’nın, tabancayla kendisini vuran Hasan Hüseyin Ceylan’ın eski eşinin bakıcısı olarak çalıştığı ve eşi öldükten sonra bir süre birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Ayrıca Hürü Sarıkaya’nın, Hasan Hüseyin Ceylan’ın arsasını üzerine yaptırdıktan sonra ayrıldığı, bunun üzerine dolandırıldığını ileri süren Ceylan’nın cinayeti işlediği iddia edildi.
 
Öte yandan, cinayet zanlısı Hasan Hüseyin Ceylan emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
  

 


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