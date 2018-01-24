Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi

Senim Tanay

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü’nde geçen perşembe günü yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda kişi acil servise başvururken bazı ameliyatlar da ertelenmişti. İl Sağlık Müdürlüğü ile adli makamların konuyla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturma devam ederken Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.Valiliğin yazılı açıklamasında, 309 kişinin zehirlendiği belirtilerek şöyle denildi: