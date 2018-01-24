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Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçen hafta öğle yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 309 olarak açıklandı. Hastanede 12 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi

Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü’nde geçen perşembe günü yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen çok sayıda kişi acil servise başvururken bazı ameliyatlar da ertelenmişti. İl Sağlık Müdürlüğü ile adli makamların konuyla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturma devam ederken Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 309 kişinin zehirlendiği belirtilerek  şöyle denildi:

"Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen gıda zehirlenmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Personellerimize, hasta ve refakatçilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu üzücü olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Gıda zehirlenmelerine sebep olan bakteri vücuda girdikten sonra belli bir kuluçka süresini tamamlayarak belirti vermeye başlamaktadır. Hastalığın etkilerinin ortalama 1 ile 3 gün arasında ortaya çıkması nedeniyle hasta sayımız günden güne değişiklik göstermiştir. Etkilerin ortaya çıkmaya başladığı ilk gün 71 olan hasta sayımız geçen süreç içerisinde bugün itibarıyla 22 doktor, 86 yardımcı sağlık personeli, 160 diğer hastane personeli, 17 hasta, 24 refakatçi olmak üzere toplam 309’dur. 24 Ocak tarihi itibarıyla 4 yardımcı sağlık personeli, 8 diğer hastane personelimiz olmak üzere 12 hastamız yatarak tedavi görmektedir. Hastalarımızın yapılan kontrollerinde genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş, çoğu taburcu olacak duruma gelmiştir."

Aziz GÜVENER/DHA

 


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