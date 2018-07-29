Hastanelerde artık jandarma da görev yapacak

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için bir dizi tedbir alınmaya başlandı.

POLİSLERİN YANINDA JANDARMA DA OLACAK

Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları, sağlıkta şiddetin önlenmesi için bir an önce gerekli cezai işlemlerin ve tedbirlerin alınmasını talep ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görevlendirildi.

SAMSUN'DA BAŞLADI

Samsun’da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlardan tam destek geldi.

Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayında ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.

İHA