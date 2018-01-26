Hastanenin tuvaletinde doğum yapan kadın serbest bırakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hastanenin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölünce gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen kadın ile annesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
 

Hastanenin tuvaletinde doğum yapan kadın serbest bırakıldı
 27 Kasım’da 2017 günü akşam saatlerinde Çaycuma ilçesinde A.A., annesi Sibel A. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne gitti.

BEBEK ÖLDÜ


Hastanenin acil servisinde muayene sırası beklerken ağrıları artan A.A., tuvalete giderek doğum yaptı. A.A. uzun süre dışarı çıkmayınca acil servis personeli tuvalete girdi, bebeğin öldüğü tespit edildi.

Olayın ardından A.A. ve ona yardım ettiği iddia edilen annesi Sibel A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyette verdiği ifadede evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen A.A. mahkemede verdiği ifadede, hastaneye birlikte gittikleri babasından korktuğu için hamile olduğunu söyleyemediğini, annesinin yardımıyla tuvalette doğum yaptığını söyledi. A.A. ve annesi Sibel A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.
 

SERBEST BIRAKILDILAR


Çaycuma ilçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplanan delillerin ardından anne ve kızın tutukluluk hallerini yeniden gözden geçirdi. Çıkarıldıkları mahkemede tekrar ifade veren A.A. ve Sibel A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 


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