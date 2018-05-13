Bursa 9. İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan işçi, çalıştığı iş yerinden haksız yere çıkartıldığını öne sürdü. Mahkemede savunma yapan işveren ise, davacının iş aktinin sağlık nedenlerinden dolayı yaptığı devamsızlığının yüksek olması nedeniyle geçerli nedenle feshedildiğini dile getirdi.

'ÖNCE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ'

Tarafları dinleyen mahkeme, yapılan feshin geçerli nedene dayandığından bahisle davanın reddine karar verdi. Davacı işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme kararında, davacının davranışlarına ya da yetersizliğine dayalı geçerli nedenlerle yapılacak fesihlerde fesihten önce savunma alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

'FESİHTEN ÖNCE SAVUNMA ALINMAMIŞTIR'

Kararda, "Savunma alınmaması tek başına geçerli nedenle yapılan feshi geçersiz hale getirmektedir. Somut olayda davacının iş aktinin devamsızlığının yüksek olması sebebiyle feshedildiği bildirilmiştir. Davacıdan fesihten önce savunma alınmamıştır. Hal böyle olunca davacının iş akti, davranışa dayalı olarak geçerli nedenle feshedildiği halde fesihten önce savunma alınmaması karşısında yapılan fesih işlemi geçerli nedene dayanmadığı halde mahkemece hatalı değerlendirme ile feshin geçerli nedene dayandığından bahisle davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir" denildi.



