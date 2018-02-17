'Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi

'GÖRÜRSENİZ POLİSE, JANDARMAYA HABER VERİN'

Senim Tanay

Şanlıurfa'da oturan Safiye Ceylan, cuma sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Eve dönmeyen Safiy Ceylan’ın yakınları polise başvurdu.Kız kardeşinden dünden bu yana haber alamadığını söyleyen Mehmet Çiçek, "Kardeşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an eşi ve çocukları mağdur durumdalar. Son 3 aydır kardeşimin psikolojisi çok bozuktu. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" dedi.