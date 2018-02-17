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'Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi

Şanlıurfa'da, dün hastaneye gitmek evden ayrılan 4 çocuk annesi Safiye Ceylan (25) eve dönmedi. Genç kadının ağabeyi, kardeşinin bulunmasını istedi

17 Şubat 2018, Cumartesi 17:07
'Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi
Şanlıurfa'da oturan Safiye Ceylan, cuma sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Eve dönmeyen Safiy Ceylan’ın yakınları polise başvurdu.

'GÖRÜRSENİZ POLİSE, JANDARMAYA HABER VERİN'

Kız kardeşinden dünden bu yana haber alamadığını söyleyen Mehmet Çiçek, "Kardeşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. 'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an eşi ve çocukları mağdur durumdalar. Son 3 aydır kardeşimin psikolojisi çok bozuktu. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" dedi.




 


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