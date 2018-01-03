Hastanın sedyeden düşme anı kamerada

KIZI, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

'GERÇEK ÖLÜM SEBEBİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ'

'DÜŞME SONUCU ÖLÜM İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Yusuf Cevahir

Muğla Ortaca'da yaşayan Zeliha Üstündağ (72), yakınları tarafından 6 Mart 2017'de solunum yetmezliği rahatsızlığıyla Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilmek istenen Üstündağ, sedyeden düştü.Dalaman Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Üstündağ, tedavi altına alındığı özel hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Kadının sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Üstündağ'ın kızı Ayşegül Üstündağ Varna, güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin sorumluların bulunması için Ortaca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Kendisine telefonla ulaşan bir kişiden annesinin sedyeden düştüğünü öğrendiğini aktaran Varna, "Kamera görüntüleri incelendiğinde bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Ortaca Cumhuriyet Savcılığına şikayetimi yaptım. 8-9 aydır uğraşıyorum. Bu olayın arkasını bırakmayacağım." dedi.Ailenin avukatı Durmuş İlhan ise Zeliha Üstündağ'ın ölümünden yakınlarının şüphe duyduğunu, gerçek ölüm sebebini öğrenmek istediklerini söyledi.Zeliha Üstündağ'ın sedyeden düşmesinin hasta yakınlarından saklandığını savunan İlhan, "Sedyeden düşen baygın haldeki bir hastaya standart acil tıp uygulaması dahi yapılmıyor. Hastanın sedyeden düştüğü tedavisinin devamı için başka hastaneye sevk edilirken düzenlenen evraklarında geçmiyor. Aile olayın peşini bırakmayacak. İdari mahkemeye başvurumuzu yapacağız." diye konuştu.Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçekle bağdaşmadığını ifade etti."Haberlerde yer alan 'hastanın düşme sonucu öldüğü' ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili hastanın sedyeyle devrilmesi sonucu yapılan muayenede herhangi bir travma bulgusu bulunamamıştır." diyen Gencer, şu bilgileri verdi:"Hızla gerekli müdahale yapılarak önlemler alınmıştır. İnceleme ve disiplin soruşturması yapıldı. Soruşturma neticesi görevli personelin herhangi bir ihmal, kusur ve hatasının olmadığı, bu nedenle idari ve disiplin yönünden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı görüşü belirtilmiştir. Dalaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine nakli gerçekleştirilen hasta, yoğun bakımda tedavi altındayken KOAH tanısıyla ileri tetkik ve tedavisi için Muğla Yücelen Hastanesine sevk edildi. Hastanın burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği öğrenildi."