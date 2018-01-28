Hatay'da 100 araçlık konvoyla askere moral verdiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin´e yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, harekata katılmak için sınırda bekleyen askerlere moral ziyaretleri de devam ediyor