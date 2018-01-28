Hatay'da 100 araçlık konvoyla askere moral verdiler

Antakya´da 26 şubesi bulunan yerel marketler zinciri tarafından yaklaşık 100 araçlık konvoyla askerlere moral verildi.
SIFIR NOKTASINDAKİ ASKERLERİN YANINA GİTTİLER
Hatay´ın Antakya İlçesi´nden Türk bayraklarıyla donatılarak çıkan yaklaşık 100 araç, Hassa İlçesi sıfır noktasında bekleyen askerlerin yanına gitti.
Burada askerlere sevgi gösterisinde bulunan konvoydaki vatandaşlar, bir süre sloganlar atıp ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.
ASKERLERE HEDİYE GETİRDİLER
Ayrıca konvoyla hazırlanan hediye paketleri de askerlere teslim edilmek üzere yetkililere verildi.
Mine Bozkurt