15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hatay'da bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Hatay'da bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırındaki bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe hudutlarındaki bazı noktaların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından Güntepe (Şarkhamamı köyü yolu ve Karakol geri hattı arazisi) ve Bükülmez (Bükülmez köyü ve yolları) bölgelerinde, 24 Ocak saat 08.00'den başlayıp 7 Şubat saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu tarihler arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları, bölgede yaşayanların dışında her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır."

Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde de bazı alanlar aynı tarihler arasında 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlenmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

3 Türk askeri ile 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis Devlet Hastanesine getirildi

3 Türk askeri ile 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis Devlet Hastanesine getirildi
Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlatıp hesap sordu

Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlatıp hesap sordu
Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi

Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi
12 yıl önce cinayet işleyen katil zanlısı isminden yakalandı

12 yıl önce cinayet işleyen katil zanlısı isminden yakalandı
Niğde'de HDP İl Başkanı Göksel Rıza Özkan'a terör propagandasından gözaltı

Niğde'de HDP İl Başkanı Göksel Rıza Özkan'a terör propagandasından gözaltı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili önemli gelişme

Son dakika! 115 hamile çocuk skandalıyla ilgili önemli gelişme
Başbakan'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması: 214 hedef etkisiz hale getirildi

Başbakan'dan flaş Zeytin Dalı açıklaması: 214 hedef etkisiz hale getirildi
İYİ Partili Aytun Çıray'dan Erdoğan'a gazilik unvanı açıklaması

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Erdoğan'a gazilik unvanı açıklaması
Son dakika... Afrin kırsalında şiddetli çatışma çıktı! 2 askerimiz yaralı

Son dakika... Afrin kırsalında şiddetli çatışma çıktı! 2 askerimiz yaralı
Afrin'de ABD, İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor

Afrin'de ABD, İngiliz ve Alman vatandaşı çok sayıda terörist bulunuyor