Hatay'da cinayet! 'Trafik kazası' dediler ihanet çıktı

Trafik kazası yaralısı olarak getirildiği hastanede ensesinden vurularak öldüğü belirlenen Mehmet Ateş’in katil zanlıları olarak eşi ile ilişki yaşadığı belirtilen yeğeni tutuklandı.

Hatay'da cinayet! 'Trafik kazası' dediler ihanet çıktı
Hatay İskenderun’da bulunan özel bir hastaneye trafik kazası yaralısı olarak getirilen servis sürücüsü 34 yaşındaki Mehmet Ateş’in ensesinden ateşli silahla yaralandığı belirlendi. Yoğun bakıma alınan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


İKİ ARACA ÇARPIP DURDU


İskenderun polisi, Mehmet Ateş’in vurulduğu kazanın meydana geldiği İsmet İnönü Mahallesi’nde geniş çaplı araştırma yaptı. Ateş’in kullandığı servis minibüsünün çalışır halde bulunduğu ve iki araca çarpıp durduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, araçta mermi girişi tespit etti. 



Soruşturmayı genişleten polis, ensesinden vurularak öldüğü anlaşılan Mehmet Ateş’in yakın çevresi üzerine odaklandı. Ateşin eşi Zeynep Ateş (29) ve yeğeni Vedat Karaca (22) ile ağabeyi H.A. gözaltına alındı. 

 
YEĞENİYLE AŞK YAŞIYORMUŞ

 
Yapılan sorgulamada Zeynep Ateş’in, Vedat Karaca ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Cinayeti de ‘yasak aşk’ yüzünden işlediği iddia edildi. Mehmet Ateş’in öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada polis şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı araştırmada bahçede gömülü olarak bir tabanca ile evlerde 5 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye çıkan 3 çocuk annesi Zeynep Ateş ile yeğen Vedat Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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