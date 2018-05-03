Hatay'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı



CEZAEVLERİNDEKİ FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNE PARA DAĞITILDIĞI İDDİASI

Serap Belovacıklı

Hatay'da,yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kalan 12 şüpheli gözaltına alındı.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı kentteki 4 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Aralarında örgütün yeni sözde il imamı, bölge sorumluları, büyük bölge talebe sorumluları, mütevelli heyeti ve muhasebecisinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.FETÖ'nün yeni yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ve Türk lirasının yanı sıra dijital materyal ve örgütsel belgeler ele geçirildi.Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı öne sürüldü.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.