15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Hatay'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hatay'daki yeni yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 12 şüpheli, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalandı.

Hatay'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kalan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin kaldığı kentteki 4 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında örgütün yeni sözde il imamı, bölge sorumluları, büyük bölge talebe sorumluları, mütevelli heyeti ve muhasebecisinin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün yeni yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.


CEZAEVLERİNDEKİ FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNE PARA DAĞITILDIĞI İDDİASI


Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar ve Türk lirasının yanı sıra dijital materyal ve örgütsel belgeler ele geçirildi.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı

Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı
Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?
Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!

Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!
Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar

Kadıköy'de can pazarı! Yangına uykuda yakalandılar
Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?

Kreş desteği ne kadar oldu? Kreş parası yardımı nasıl alınır?
Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı

Millet İttifakı protokol imzaları tamamlandı
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? Nufüs müdürlükleri hafta sonu çalışıyor mu?

Bugün nüfus müdürlükleri açık mı? Nufüs müdürlükleri hafta sonu çalışıyor mu?
Hıdırellez mesajları: Hıdırellez duası... Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları: Hıdırellez duası... Nasıl dilek tutulur?
Üniversite tasarısı haftaya kaldı

Üniversite tasarısı haftaya kaldı
Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılacak

Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılacak