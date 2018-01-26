Hatay'da gizli ilişki cinayeti!

Hatay'da trafik kazası yaralısı olarak getirildiği hastanede ensesinden tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Mehmet Ateş'in, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ateş'in katil zanlıları olarak eşi ile ilişki yaşadığı belirtilen yeğeni tutuklandı.

26 Ocak 2018, Cuma 10:19
Hatay'da gizli ilişki cinayeti!
Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde İsmet İnönü Mahallesi 748 Sokak Güneş Sitesi 9. blok önünde yaşanan trafik kazası ihbarıyla polis olay yerine gitti. Polis burada yaptığı incelemede servis aracında sürücüsü Mehmet Ateş'in direksiyon başındaki kişinin ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Detaylı bir çalışma başlatan İskenderun Asayiş büro amirliği ekipler olayla ilgili özel bir ekipleri kurdu.

İHA'nın haberine göre, asayiş ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ensesinden kurşunla vurularak öldürülen Mehmet Ateş'in eşi Z.Ateş ve öz yeğeni V.K. ile abisi H. A.'yı gözaltına aldı.



Yapılan detaylı çalışmalarda neticesinde birkaç kişiyi daha gözaltına allan polis cinayetle ilgili olarak eşi, yeğeni ve abisini sorgulamaya başladı. Ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda ise 5 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, yeğeni V.K.'nın evinin bahçesinde toprağa gömülü silah ele geçirildi.


Mehmet Ateş 

YEĞENİ İLE AŞK YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ


Polis derinleştirdiği sorgulamasında Mehmet Ateş'in eşi Z. Ateş'in yeğeni ile gönül bağının bulunduğunu itiraf ettiği iddia edilirken, cinayetin nasıl işlendiği konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayda şüpheli olarak Adliyeye çıkartılan yeğen V. K. ile ölen Mehmet Ateş'in eşi Z. Ateş mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken abi H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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