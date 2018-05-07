Hatay’da hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı nedeniyle olay yerine giden polislere ateş açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda 3 kişi gözaltına alındı

Hatay’da hırsızlık ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kocatepe Mahallesi 392. Sokak üzerinde çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mahalleye intikal etti.

2 POLİS MEMURU YARALANDI


Mahallede bir evin avlusunda 3 adet plakasız motosiklet olduğunu gören ekipler arama kararını beklediği esnada 3 kişi otomatik tüfekle polislere ateş açtı.

Açılan ateş sonucu polis ekip arabaları isabet alırken, 2 polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde yapılan aramada çok sayıda captagon uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Onur G., Mihdi T. ve Ali G.'nin işlemleri sürüyor. 

HATAY (İHA)


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