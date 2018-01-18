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Hatay’da sanayi sitesinde patlama

Hatay’ın İskenderun ilçesi sanayi sitesinde karpit kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
 

Hatay’da sanayi sitesinde patlama
Sanayi Sitesi 311 sokakta oto kaporta boya yapan işyerinde oksijen kaynağında kullanılan karpit kazanının patladı.

SURİYELİ İŞÇİ AYAĞINDAN YARALANDI


Patlamada ayağına parça isabet eden Suriye uyruklu Murad Mallişo (20) adlı işçi yaralandı. Şiddetli patlama sanayi sitesindeki esnaflara korku yaşattı. Esnaflar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'BİR ANDA BOMBA GİBİ PATLADI'


Sanayi sitesindeki esnaflar ise patlama nedeniyle korktuklarını belirterek, “Çalışıyorduk bir anda bomba gibi patladı” derken, başka bir esnaf ise işyerinde oturduğu sırada bir büyük bir patlama olduğunu hemen dışarı çıktıklarını ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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