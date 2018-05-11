Hatay'da seyir halindeki araç alev aldı
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Refüjdeki ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü, araçtan atlayarak canını kurtardı
Aracın alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar ve çevre esnafı alevleri söndürmeye çalışırken, giderek alevlerin arttığı araçta tüp paniği yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.