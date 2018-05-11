Hatay'da seyir halindeki araç alev aldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Refüjdeki ağaca çarparak durabilen aracın sürücüsü, araçtan atlayarak canını kurtardı

Hatay'da seyir halindeki araç alev aldı
Antakya ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 31 EP 001 plakalı araç seyir halindeyken alev aldı.  Araç sürücüsü aracını refüje çıkarıp ağaca çarparak durabildi. Alevlerin artmasıyla araçtan atlayarak kurtulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Aracın alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar ve çevre esnafı alevleri söndürmeye çalışırken, giderek alevlerin arttığı araçta tüp paniği yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. 


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