Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

YARALILARDAN 4'Ü ÇOCUK

Mine Bozkurt

Hatay’dan Gaziantep istikametine giden Süleyman Topal (52) idaresindeki kamyon, başka bir kamyonetin arkadan çarpmasının ardından şarampole yuvarlandı.Kazada kamyon sürücü kamyon içerisinde sıkışarak can verdi, kamyonet içerisinde bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla 4’ü çocuk 6 kişi Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Araçta sıkışan kamyon sürücünün cesedi de yapılan çalışmanın ardından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.