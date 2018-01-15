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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde kamyon ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 ‘ü çocuk 6 kişi yaralandı

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Hatay’dan Gaziantep istikametine giden Süleyman Topal (52) idaresindeki  kamyon, başka bir kamyonetin arkadan çarpmasının ardından şarampole yuvarlandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ


Kazada kamyon sürücü kamyon içerisinde sıkışarak can verdi, kamyonet içerisinde bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

 

YARALILARDAN 4'Ü ÇOCUK


Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla 4’ü çocuk 6 kişi Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçta sıkışan kamyon sürücünün cesedi de yapılan çalışmanın ardından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.
 


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