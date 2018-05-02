Hatay'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Büşra Kamış

Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına bir uçak ve helikopterin yanı sıra 250 personel, 50 su tankı ve arazöz ile 15 iş makinesiyle müdahale ediliyor.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının yaklaşık 100 hektar alanda etkili olduğunu söyledi.Yangın ihbarını aldıktan sonra müdahale için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini ifade eden Ketmen, alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yön değiştirip dağıldığını belirtti.Ketmen, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis'ten takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini, zirvelerde derin vadiler ile eğimli kayalıklar bulunduğu için yangına müdahalede zorlandıklarını kaydetti.