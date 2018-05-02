Hatay'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
 

Hatay'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
Kale Mahallesi Amanos Dağları eteklerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına bir uçak ve helikopterin yanı sıra 250 personel, 50 su tankı ve arazöz ile 15 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının yaklaşık 100 hektar alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangın ihbarını aldıktan sonra müdahale için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini ifade eden Ketmen, alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yön değiştirip dağıldığını belirtti.

Ketmen, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis'ten takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini, zirvelerde derin vadiler ile eğimli kayalıklar bulunduğu için yangına müdahalede zorlandıklarını kaydetti.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü
AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  

AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar