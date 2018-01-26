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Hatay Kırıkhan'a roket atıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca 2 roket atıldı

26 Ocak 2018, Cuma 22:22
Hatay Kırıkhan'a roket atıldı
Bugün saat 20.30 sıralarında Suriye topraklarından terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan iki havan topu mermisi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yalankoz Mahallesi yakınlarında boş araziye düştü.

Patlamayla birlikte şarapnel parçaları, çevredeki bazı evlere isabet etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerde küçük çaplı hasar meydana geldi.

REYHANLI'YA ATILAN ROKET BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ


Aynı saatlerde teröristlerin attığı bir roket ise Reyhanlı ilçesinde boş araziye düştü. Patlamaların ardından her iki bölgeye de güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

JANDARMADAN 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI


Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

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