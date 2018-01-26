Hatay Kırıkhan'a roket atıldı

REYHANLI'YA ATILAN ROKET BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

JANDARMADAN 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Reyhanlı’da boş pazar yerine roket isabet etti

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi

Son dakika! Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırı

Mine Bozkurt

Bugün saat 20.30 sıralarında Suriye topraklarından terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan iki havan topu mermisi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yalankoz Mahallesi yakınlarında boş araziye düştü.Patlamayla birlikte şarapnel parçaları, çevredeki bazı evlere isabet etti.Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerde küçük çaplı hasar meydana geldi.Aynı saatlerde teröristlerin attığı bir roket ise Reyhanlı ilçesinde boş araziye düştü. Patlamaların ardından her iki bölgeye de güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, bölgede inceleme yaptı.Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.