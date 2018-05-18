Hatay merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 32 muvazzaf asker hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 23 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Firari 9 askerin arandığı öğrenildi.