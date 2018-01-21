Hatay Valiliği'nden bayrak çağrısı

Nazlı Erdol

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit edenveterör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından'e yönelik olarak' başlatılmıştır. Harekatı yapanmize İlimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatay'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz."