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Hatay Valiliği'nden teşekkür ve duyuru: Askerlerimizin bir ihtiyacı yoktur

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar Afrin Harekatı'nın başladığı günden bu yana sınır hattındaki askerlerimize yiyecekler, atkılar, bereler, hediyeler gönderiyor. Hatay Valiliği herkese yardımları için teşekkür etti ve bir açıklama yaptı: Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçları karşılanıyor ve bugün itibarıyle herhangi bir ihtiyaçları bulunmamaktadır

26 Ocak 2018, Cuma 16:34
Hatay Valiliği'nden teşekkür ve duyuru: Askerlerimizin bir ihtiyacı yoktur
Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüten askerlere tüm yurttan destek yağıyor. Sınırdaki birliklerimize atkıdan bereye birçok giysi, yaprak sarmasından bala, kavurmadan mesir macununa kadar onlarca çeşit yemek yollanıyor.

Hatay ve Kilis’e gönderilen bu hediyeler karşısında Hatay Valiliği Hatay Valiliği, sınırdaki askerlerin her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet tarafından karşılandığını belirterek, askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür etti.



Hatay Valiliği’nden yapılan duyuruda, şöyle denildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Mehmetçiklerimizin üstün gayret ve yüksek fedakârlıkları sayesinde planlanan hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu süreçte ülkemizin her köşesinden Valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve onlara hediyeler ulaştırmak istemektedirler.



Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz."
 


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