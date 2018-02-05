Hatay ve Kilis'teki esnafın kredi borçları ertelendi

VERGİ BORÇLARI ERTELENDİ

Mehmet Nuri Turan

Maliye Bakanı bir reform paketi sundu. Vatandaşın lehine KDV'de önemli değişikler yapılacak. Maliye Bakanlığı'na 2 bin yeni personel alınacak. WhatsApp'ın yerli versiyonu olan, daha güvenli bir sistem geliştirildi.Hatay ve Kilis'te vergi borçları faizsiz olarak 1 yıl ertelendi, vatandaşa faizsiz kredi verilecek. Buradaki vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmemesi için bu tedbirler alınmıştır.Afrin Harekatı'nda, hava sahasının kullanımında bir sorun yok.