Hatay ve Kilis'teki esnafın kredi borçları ertelendi

Bozdağ'ın konuşmasından bazı satır başları:
Maliye Bakanı bir reform paketi sundu. Vatandaşın lehine KDV'de önemli değişikler yapılacak. Maliye Bakanlığı'na 2 bin yeni personel alınacak. WhatsApp'ın yerli versiyonu olan, daha güvenli bir sistem geliştirildi.
VERGİ BORÇLARI ERTELENDİ
Hatay ve Kilis'te vergi borçları faizsiz olarak 1 yıl ertelendi, vatandaşa faizsiz kredi verilecek. Buradaki vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmemesi için bu tedbirler alınmıştır.
Afrin Harekatı'nda, hava sahasının kullanımında bir sorun yok.
Mehmet Nuri Turan