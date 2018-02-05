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Hatay ve Kilis'teki esnafın kredi borçları ertelendi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, Hatay ve Kilis'te vergi borçlarının ertelendiğini söyledi

05 Şubat 2018, Pazartesi 19:28
Hatay ve Kilis'teki esnafın kredi borçları ertelendi
Bozdağ'ın konuşmasından bazı satır başları:
 
Maliye Bakanı bir reform paketi sundu. Vatandaşın lehine KDV'de önemli değişikler yapılacak. Maliye Bakanlığı'na 2 bin yeni personel alınacak. WhatsApp'ın yerli versiyonu olan, daha güvenli bir sistem geliştirildi.

VERGİ BORÇLARI ERTELENDİ


Hatay ve Kilis'te vergi borçları faizsiz olarak 1 yıl ertelendi, vatandaşa faizsiz kredi verilecek. Buradaki vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmemesi için bu tedbirler alınmıştır.

Afrin Harekatı'nda, hava sahasının kullanımında bir sorun yok. 


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