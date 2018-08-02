Hatay'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Kızılçat ve Pulluyazı Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 30 kişi, güvenlik soruşturması için jandarmaya teslim edildi.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şenköy Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 30 kişiyi yakaladı.
Yakalanan toplam 60 düzensiz göçmenin, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.
AA