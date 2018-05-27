Hatay'da inanılmaz olay! Yağmur sadece 5 metre uzunluğundaki alana yağdı Hatay'da akşam saatlerinde yaklaşık 2 metre eninde 5 metre uzunluğundaki bir alana yağan yağmur görenleri şaşkına çevirdi. Bazı yayalar yağmurun altına girip çıkarken kimileri de ilginç olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Belli bir bölgeye yağan yağmur nedeniyle araç trafiği de kilitlendi.