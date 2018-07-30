Hatay'da limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu: 1 yaralı

Hatay'da limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu: 1 yaralı Hatay’ın İskenderun ilçesinde limandan kaçan anguslar kazaya neden oldu. Kazaya neden olan 2 angus telef olurken, 1 kişi yaralandı