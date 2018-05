Merkez ilçe Antakya'da İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak görev yapan Ali İhsan Karakaya, kendisini sıkıştıran aracın sürücüsü tarafından darp edilerek yaralandı. Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya tedavi altına alındı.

Maksim kavşağında bir aracın kendisini sıkıştırması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını belirten Karakaya, "Şahıs haksız yere hak iddia etmezmiş gibi arabadan inip beni defalarca darp etti. Ben hiçbir şekilde küfür ya da agresiflik göstermediğim halde hiçbir şekilde dinlemeden küfrederek ta ki kulaklarımdan kan gelene kadar darp etmeye devam etti. Artistlik yapmamam gerektiğini söyleyip ki kendisine hiçbir şekilde agresif konuşmamama rağmen bunu bahane ederek darp etmeye devam etti defalarca. Beni burada bırakıp başka bir güzergaha devam etti. Güvenlik güçlerine bilgiyi verdim hemen kendimi toparlayıp. Antakya Devlet Hastanesi'nde darp raporum yapıldı. Tabi kan testim yapılamadığı için darplar geçici raporla yapıldı. Şu an Antakya Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi Servisi'nde takip altındayım. Beyin kanaması ve diğer hususlar için tespitler yapılıyor. Bu yaşanan üzücü olaydan çok üzüntü duyuyorum. Maalesef haksız yere bu şehir magandaları insanlara zarar vermeye devam ediyor, hiçbir şekilde durmuyor. Hem suçlu hem güçlü modunda zarar vermeye devam ediyor. Umarım bu mağduriyetler bir son bulur. Can kayıpları, can zararları son bulur. Bu magandalar biter" dedi.

Ali İhsan Karakaya, trafik magandasının yakalanmadığını belirterek, "Şahıs tespit yapılmasına rağmen serbest bir şekilde gözaltı sürecinde ifadesi alınamamış. Bu da çok üzücü bir olay. Maganda suçunu işliyor ve özgürce gezmeye devam ediyor" diye konuştu.