Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samandağ ilçesindeki ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Uyuşturucu madde kullanıcılarının ifadeleri doğrultusunda torbacılara ulaşan ekipler, Hatay merkezde 3, Samandağ ilçesinde 11 ve Gaziantep'te 4 şahsı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 gram kubar esrar, 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İHA