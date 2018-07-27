Antakya - İskenderun karayolu Kıcı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına 9 araç karıştı.

Kaza sonrası yolda uzun kuyruklar oluşurken, çok sayıda yaralının olduğu bölgeye birçok ambulans ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Emniyet ekipleri yolda önlem alırken, yaralılar ambulanslar ile bölgedeki en yakın hastanelere gönderildi.

İHA