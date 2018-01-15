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Hatem Ben Arfa ile Iris Mittenaere çıkmaya başladı

Paris Saint-Germain forması giyen Hatem Ben Arfa, gönlünü Fransa güzeli Iris Mittenaere'ye kaptırdı.

Hatem Ben Arfa ile Iris Mittenaere çıkmaya başladı
Fransa’da PSG forması giyen, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa ile Fransa güzeli olan Iris Mittenaere ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.

Fransa’da PSG forması giyen Hatem Ben Arfa ile Fransa güzeli olan Iris Mittenaere ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.



Fransız basını başta olmak üzere İngiliz ve İspanyol basını bu aşk iddiasını manşetlerine taşıyarak haberi duyurdu.

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24 yaşında olan Iris Mittenaere, 2016’da Fransa güzeli seçilmişti.



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