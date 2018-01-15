Hatem Ben Arfa ile Iris Mittenaere çıkmaya başladı

Fransa’da
PSG forması giyen, adı sık sık Fenerbahçe
ile anılan Hatem Ben Arfa
ile Fransa güzeli olan Iris Mittenaere
ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.
Fransa’da PSG
forması giyen Hatem Ben Arfa ile Fransa güzeli olan Iris Mittenaere
ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.
Fransız basını başta olmak üzere İngiliz ve İspanyol basını bu aşk iddiasını manşetlerine taşıyarak haberi duyurdu.
Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa haftaya kaldı
24 yaşında olan Iris Mittenaere, 2016’da Fransa güzeli seçilmişti.
Fanatik
Erdinç Şahin