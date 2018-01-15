Hatem Ben Arfa ile Iris Mittenaere çıkmaya başladı

Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa haftaya kaldı

Erdinç Şahin

PSG forması giyen, adı sık sıkile anılanile Fransa güzeli olanilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.forması giyenilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.Fransız basını başta olmak üzere İngiliz ve İspanyol basını bu aşk iddiasını manşetlerine taşıyarak haberi duyurdu.24 yaşında olan Iris Mittenaere, 2016’da Fransa güzeli seçilmişti.