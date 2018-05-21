Hava kirliliğine gençlerden çözüm

Öğrencilere bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla yapılan Liseler Arası Bilim Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Türkiye’nin çeşitli illerinden finale kalan liseli gençler, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nda ‘Yaşama Değer Kat’ temasıyla hazırladıkları projeleriyle yarıştı. 626 projenin katıldığı yarışmada İzmir Fen Lisesi öğrencileri Yağmur Parlak ve Hande Sena Çiftçi‘nin ‘Sentez Gazlardan Mikroorganizmalar ile Biyoetanol Üretimi’ adlı projesi birincilik ödülünü kazandı.

Çevre dostu ürün

Birinci olan ekipten Hande Sena Çiftçi Soma’da yaşıyor. Soma’daki termik santral yüzünden hava kirliliğinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Çiftçi bundan şikayetçi oldukları için de bu konu üzerinde araştırma yapmaya başladıklarını belirtti. Hande Sena Çiftçi, geliştirdikleri proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Değerli bir kimyasal madde olan biyotenolü, sentez gazlardan oluşturduk. Sentez gazlar aslında fabrikalardan, egzoz gazlarından, evlerimizdeki bacalardan ortaya çıkan gazlar. O nedenle de bunlar atık gazlar. Biz biyoetonolü bunlardan elde ettik. Bu çalışma sonucunda da elde edilen biyoetanolün kullanımı ile zehirli gazların salınımının ve çevreye olan zararlarının azaltılması bekleniyor. Biyoetanolün benzin ile belirli oranlarda karıştırılmasıyla çevre dostu yakıt elde edilmesi mümkün olacak” dedi.

Destekle daha çok proje

Birinci olan ekibin diğer üyesi Yağmur Parlak ise, hava kirliliğini azaltan çevre dostu bir yakıt elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Projenin ödül almasının da gurur verici olduğunu söyleyen Parlak, bu tür desteklerin kendilerini daha çok bilimsel çalışma yapmaya yönlendirdiğini belirtti.