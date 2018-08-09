Hava savunma sistemi için imzalar atıldı

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan, TUSAŞ işbirliği ile yapılacak olan HAVA SOJ sistemiyle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor. Böylece Türk savaş uçakları, güvenli bir şekilde operasyon icra edebilecek. Basında KORAL ismiyle bilinen Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor.

YERLİ VE MİLLİ OLACAK

HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Sözleşme kapsamında alınacak ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tüm milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye’de yapılması hedefleniyor. ASELSAN tarafından geliştirilecek milli görev sistemlerinin uçaklara entegrasyonu ve sertifikasyonu faaliyetlerinde seçilecek uçak üreticisi firma teknik desteği ile TUSAŞ başta olmak üzere yerli sanayi kuruluşlarının azami ölçüde görev alması hedefleniyor. Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde "bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke" olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek Hava SOJ sistemi’in TSK envanterine girmesi ile "savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye" hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. Programda konuşan Savunma Sanayie Başkanı Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta 100 günlük eylem planını duyurduğunu anımsatarak, plan kapsamında gerçekleştirilecek olan 400 projenin büyük bir kısmını savunma sanayii projelerinin oluşturduğunu belirtti. Söz konusu projeleri hayata geçirmek için gerekenin yapılacağını aktaran Demir, imzası atılan projenin de 100 günlük eylem planı içinde olduğunu dile getirdi.

İmzası atılan Hava SOJ sisteminin önemine dikkat çeken Demir, "Şu anda tanımlanan kabiliyet gerçekleştiğinde kuvvetlerimiz dünyada çok az ülkede olan bir kabiliyete kavuşacak. Bu, büyük bir kuvvet çarpımı olarak sahaya yansıyacak. Zaman akıyor, dünyada şartlar değişiyor. 3-5 yıl önce hiç aklımıza gelmeyen gelişmeler önümüze geliyor. Bu açıdan projemizin uzun bir geçmişi olduğuna dikkat çekerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına söz verilen teslim süresinin gecikmemesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

'KOŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Demir, uçak entegrasyonu ile ilgili olarak önlerine gelen alternatiflerde asla dışarıdan bir entegrasyon istemediklerinin altını çizdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu konuda gelen bütün teklifleri de reddettik. Çünkü bunun Türkiye’de yapılması lazım. Bunun çeşitli risklerini çok yakından biliyorum. O açıdan da TUSAŞ ne yapıp edip bunu çok hızlı bir şekilde entegre etmek için çalışmalara başlayacak. ASELSAN için de sistemleri bir an önce hazır etmesi ve elindeki sistemlerin daha da gelişmişini bu uçağa entegre etmesini bekliyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine de bir an önce girmesi hepimizin dileği. Hem maliyetler hem de süre açısından bütün projelerimiz için sürekli konuştuğumuz daha düşük maliyet, daha hızlı çalışma gibi bazı kavramlar var. Sık sık şirketlerimiz, arkadaşlarımız ’sektörden falanca projenin veya filanca işin yapılma süresi budur, Batı’da bu kadar süre sürmüştür’ gibi argümanlarla önümüze geliyor. Bunları anlayabiliyoruz. Ancak hep söylediğim gibi çok iyi yürüyor olabiliriz ama bizim koşmaya ihtiyacımız var."

'HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAK'

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ise, Hava Kuvvetleri Komutanlığının HAVA SOJ sistemiyle dünyada ve bölgede hava üstünlüğü kazanacağına dikkat çekti. Sistemin sahip olduğu kabiliyetlerin önemli bir caydırıcılık unsuru içerdiğinden Türkiye’nin etkin ve aktif dış politikasına da katkı sağlayacağını belirten Görgün, "HAVA SOJ sistemleri, savaş zamanında oldukça önemli bir silah görevini görecek, barış zamanında da düşmanlarımız için caydırıcı bir unsur olacaktır. Bildiğiniz gibi doğası gereği ülkelerin birbirleriyle hiç paylaşmadıkları veya kısıtlı olarak paylaştığı elektronik harp sistemleri, yerli ve milli olma zorunluluğunu taşıyan sistemlerdir. Bugün gelinen başarılı nokta, arşivlere bakıldığında çok gayretli bir çalışmanın sonucu. ASELSAN olarak geçmişimize baktığımızda çok şeyleri ve ilkleri başardığımızı, ancak geçmişten çıkaracağımız derslerle geleceğe baktığımızda halen yapılacak çok işimizin olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk HAVA SOJ sistemimizi göklerde görmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, "Yükümüzün ağırlığını biliyoruz. Uçakla ilgili firmayla anlaşmak üzereyiz. Teslimatı inşallah daha erken olacak. Komutanım, en yakın zamanda uçağı size vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi. İHA



