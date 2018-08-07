Havada iç hat yolcu trafiği azaldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 Yılının Temmuz ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2018 yılı Temmuz ayında Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda % 3,8 azalışla 84.799, dış hatlarda ise % 10,8 artışla 75.092 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği % 12,8 artışla 45.322 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte % 4,7 artışla 205.213’e ulaştı. Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği % 0,7 azalışla 10.747.444, dış hat yolcu trafiği ise % 13,7 artışla 11.910.452 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, % 6,3 artış ile 22.688.992 olarak gerçekleşti.

ATATÜRK HAVALİMANI YOLCU TRAFİĞİ ARTTI

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda % 1,2 azalışla 98.226 ton, dış hatlarda % 7,5 artışla 290.096 ton, toplamda ise % 5,2 artışla 388.322 tona ulaştı. İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen Temmuz ayında yolcu sayısındaki artışa önemli katkıyı sağlayan havalimanları oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre dış hatta % 3 artışla 4.588.308 oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 6 artışla 2.145.615, dış hatta ise % 14 artışla 1.165.079 olmak üzere toplamda % 9 artışla 3.310.694 olarak gerçekleşti.

TURİZM MERKEZLERİMİZDEKİ HAVALİMANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum) havalimanlarımızın 2018 Yılı Temmuz ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 2 artışla 951.844, dış hatta ise % 20 artışla 424.875 olmak üzere toplamda % 7 artışla 1.376.719 olmuştur. Gazipaşa Alanya Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 32 artışla 70.101, dış hatta ise % 98 artış ile 118.948 olmak üzere toplamda % 67 artışla 189.049 olmuştur.

Antalya Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 2 artışla 748.584, dış hatta ise % 22 artışla 4.129.882 olmak üzere toplamda % 19 artışla 4.878.466 oldu.

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatta % 2 artışla 455.263, dış hatta ise % 59 artışla 318.894 olmak üzere toplamda % 20 artışla 774.157 olarak gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatta % 6 artışla 243.776, dış hatta ise % 21 artışla 542.295 olmak üzere toplamda % 16 artışla 786.071 oldu.

2018 Yılı Temmuz Sonu (7 aylık) gerçekleşmelerine göre ise hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) % 8,3 artışla 1.156.161, toplam yolcu trafiği (direkt transit dâhil) % 14 artışla 120.402.370, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise % 11,8 artışla 2.126.724 tona ulaştı.



