Havada tehlikeli yakınlaşma



TEHLİKELİ ŞEKİLDE YAKINLAŞTI



PİSTİ PAS GEÇTİ



SORUNSUZ İNİŞ YAPTI



PİSTLERİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Gizem Yetil

İstanbul’da etkili olan lodos, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı. İstanbul'da rüzgarın etkili olduğu gündüz saatlerinde olası bir tehlike ucuz atlatıldı.Rusya'nın başkenti Moskova’dan İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inişe geçen Rus havayolu şirketi Pobeda Havayolları’nın DP837 sefer sayılı uçağı ile İzmir’e gitmek için havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli şekilde kesişti.Rus havayolu şirketinin Boeing 737 tipi tarifeli uçağı, iniş sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bu nedenle aynı dakikalarda diğer pistten havalanan uçakla kesişti. Pilotun pisti pas geçtikten sonra kurallar gereği hemen sola dönmesi gerekirken, bu manevrasını geciktirdiği iddiası nedeniyle iki uçak birbirine yaklaşık 250-300 metre kadar yakınlaştı.Yaşanan durum üzerine uçağın pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirdi. Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaştı. Olay sonrası uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.Lodos nedeniyle uçuşların yapıldığı pistlerin yönü değiştirilirdi. Uçakların inişleri Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi.