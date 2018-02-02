15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Havada tehlikeli yakınlaşma

Atatürk Havalimanı’nda iniş sırasında pisti pas geçen bir uçak ile bu sırada kalkış yapan başka bir uçakla tehlikeli bir şekilde yakınlaştı

Havada tehlikeli yakınlaşma
İstanbul’da etkili olan lodos, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı. İstanbul'da rüzgarın etkili olduğu gündüz saatlerinde olası bir tehlike ucuz atlatıldı.


TEHLİKELİ ŞEKİLDE YAKINLAŞTI


Rusya'nın başkenti Moskova’dan İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inişe geçen Rus havayolu şirketi Pobeda Havayolları’nın DP837 sefer sayılı uçağı ile İzmir’e gitmek için havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli şekilde kesişti. 


PİSTİ PAS GEÇTİ


Rus havayolu şirketinin Boeing 737 tipi tarifeli uçağı, iniş sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bu nedenle aynı dakikalarda diğer pistten havalanan uçakla kesişti. Pilotun pisti pas geçtikten sonra kurallar gereği hemen sola dönmesi gerekirken, bu manevrasını geciktirdiği iddiası nedeniyle iki uçak birbirine yaklaşık 250-300 metre kadar yakınlaştı.


SORUNSUZ İNİŞ YAPTI


Yaşanan durum üzerine uçağın pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirdi. Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaştı. Olay sonrası uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.


PİSTLERİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ


Lodos nedeniyle uçuşların yapıldığı pistlerin yönü değiştirilirdi. Uçakların inişleri Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meral Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim

Meral Akşener: Yüreğin yetiyorsa seçime sokma da göreyim
Türkiye'den Yunanistan’a 'DHKP/C’li Mehmet Doğan' tepkisi

Türkiye'den Yunanistan’a 'DHKP/C’li Mehmet Doğan' tepkisi
Komutan derste

Komutan derste
İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan sefer iptalleri
Gönüllü askerlik için başvurdular

Gönüllü askerlik için başvurdular
Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi

Kadıköy’de liseli genç kıza yumruk atan saldırgan hakkında hapis istemi
Sınıra tank sevkiyatı sürüyor

Sınıra tank sevkiyatı sürüyor
Bakan Zeybekci: Darbe girişiminden sonra Türkiye en hızlı büyüyen ülke oldu

Bakan Zeybekci: Darbe girişiminden sonra Türkiye en hızlı büyüyen ülke oldu
Midyatlı vatandaşlar Afrin harekatı için bir olup Mehmetçik için dua etti

Midyatlı vatandaşlar Afrin harekatı için bir olup Mehmetçik için dua etti
Reyhanlı'daki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Reyhanlı'daki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Erdoğan, Yağız bebek ve ailesiyle bir araya geldi

Erdoğan, Yağız bebek ve ailesiyle bir araya geldi