Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Havada tehlikeli yakınlaşma

Atatürk Havalimanı’nda iniş sırasında pisti pas geçen bir uçak ile bu sırada kalkış yapan başka bir uçak tehlikeli şekilde yakınlaştı.
 

Havada tehlikeli yakınlaşma
İstanbul'da etkili olan lodos, Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı.

İniş için alçalan çok sayıda uçak rüzgar nedeniyle havada tur atarken, bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Lodos nedeniyle uçuşları yapıldığı pistlerin yönü değiştirilirdi. Uçakların inişleri Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi.



Rüzgarın etkili olduğu gündüz saatlerinde ise olası bir tehlike ucuz atlatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inişe geçen Rus havayolu şirketine Pobeda Havayolları'nın DP837 sefer sayılı uçağı ile İzmir'e gitmek için havalanan Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçağı, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli şekilde kesişti.


 

UÇAKLAR TERS İSTİKAMETLERE YÖNELDİ


Yaşanan durum üzerine Pegasus uçağının pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirdi. Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaştı. Olay sonrası Pegasus Yolları'na ait uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adnan Oktar için özel madde

Adnan Oktar için özel madde
Çin, depremleri uzaydan takip edecek

Çin, depremleri uzaydan takip edecek
Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı

Felçli annesine bakabilmek için okulu bıraktı
Bayburt merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt merkezine inen kurt yakalandı
Bodrum'da deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Bodrum'da deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu
Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı

Bursa'da ATM kullanmayı bilmeyen kadını dolandırırken kameralara yakalandı
Trafik cezası yiyince aydınlatma direğine çıktı

Trafik cezası yiyince aydınlatma direğine çıktı
Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı

Hastanede 'pembe kod' olayı! Bebek kurtarıldı
Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi
2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu

2017'de 400 bin kişi Kristal Teras'a koştu
İşte Kuyu köpeğin son hali

İşte Kuyu köpeğin son hali