Havada tehlikeli yakınlaşma

UÇAKLAR TERS İSTİKAMETLERE YÖNELDİ

Erdinç Şahin

'da etkili olan lodos,inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı.İniş için alçalan çok sayıda uçak rüzgar nedeniyle havada tur atarken, bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.nedeniyle uçuşları yapıldığı pistlerin yönü değiştirilirdi. Uçakların inişleri Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar iseyönünde düzenlendi.Rüzgarın etkili olduğu gündüz saatlerinde ise olası bir tehlike ucuz atlatıldı.'dan İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inişe geçensefer sayılı uçağı ile İzmir'e gitmek için havalanantarifeli uçağı, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli şekilde kesişti.Yaşanan durum üzerineuçağının pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirdi. Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaştı. Olay sonrası Pegasus Yolları'na ait uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde'na sorunsuz iniş yaptı.