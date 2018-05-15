Havalandırma boşluğundaki yavru kedi kurtarıldı

Bir iş yerinin 5. katında, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KEDİ KORUMA ALTINA ALINDI

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, duvardan delik açarak yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi koruma altına alındı.



