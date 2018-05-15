Havalandırma boşluğundaki yavru kedi kurtarıldı

Elazığ'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

15 Mayıs 2018, Salı 18:31
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Bir iş yerinin 5. katında, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

KEDİ KORUMA ALTINA ALINDI

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, duvardan delik açarak yavru kediyi kurtardı. 

Kurtarılan kedi koruma altına alındı. 


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