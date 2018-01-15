Havalimanındaki kaçak yolcu soruşturmasında güvenlik görevlileri açığa alındı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

GÜVENLİK NOKTALARINDAN KAÇAK YOLLA GEÇTİ

PERSONELİN DİKKATSİZLİĞİNDEN FAYDALANMIŞTI

Atatürk Havalimanında yeni güvenlik önlemleri alınıyor

Antalya’daki sevgilisini görmek için uçağa biletsiz binmiş

Sevgilisini görmek için iki uçağa biletsiz binen adam Atatürk Havalimanı'nı ayağa kaldırdı

Mine Bozkurt

’daki sevgilisini görmek isteyen R.K Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek biletsiz uçağa kadar girmesine ilişkin başlatılan soruşturmada güvenlik noktasında görev yapan güvenlik personeli ve yer hizmetleri personelinin ifadesi alınmıştı.Soruşturma kapsamında İç Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’a geçiş noktasında görev yapan güvenlik personelinin apron kartlarını iptal ederek görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.Kimliği ve uçuş bileti olmadan İç hatlar Arındırılmış Salona kimlik ve uçak bileti olmadan güvenlik noktasından kaçak yolla geçerek 104 nolu kapıya gelerek Antalya uçağına binmek istemiş ama THY personeli tarafından fark edilerek polise teslim edilmişti.Polis tarafından serbest bırakıldıktan iki saat sonra yeniden İç Hatlar Geliş Terminali’ne gelerek kaçak yolla ilk önce güvenlik noktasını daha sonra da 402 nolu kapıda yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden faydalanarak uçağa binmişti.Burada kabin memurunun yolcuları sayması üzerine yakalanarak tekrar gözaltına alınmıştı.