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Havalimanındaki kaçak yolcu soruşturmasında güvenlik görevlileri açığa alındı

Atatürk Havalimanı’nda bir kişinin kaçak yollarla girdiği uçakta gözaltına alınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, arındırılmış alana geçiş güvenlik noktalarında görevli güvenlik personelleri açığa alındı
 

Havalimanındaki kaçak yolcu soruşturmasında güvenlik görevlileri açığa alındı
Antalya’daki sevgilisini görmek isteyen R.K Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek biletsiz uçağa kadar girmesine ilişkin başlatılan soruşturmada güvenlik noktasında görev yapan güvenlik personeli ve yer hizmetleri personelinin ifadesi alınmıştı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR


Soruşturma kapsamında İç Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’a geçiş noktasında görev yapan güvenlik personelinin apron kartlarını iptal ederek görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
 

GÜVENLİK NOKTALARINDAN KAÇAK YOLLA GEÇTİ


Kimliği ve uçuş bileti olmadan İç hatlar Arındırılmış Salona kimlik ve uçak bileti olmadan güvenlik noktasından kaçak yolla geçerek 104 nolu kapıya gelerek Antalya uçağına binmek istemiş ama THY personeli tarafından fark edilerek polise teslim edilmişti.  

PERSONELİN DİKKATSİZLİĞİNDEN FAYDALANMIŞTI


Polis tarafından serbest bırakıldıktan iki saat sonra yeniden İç Hatlar Geliş Terminali’ne gelerek kaçak yolla ilk önce güvenlik noktasını daha sonra da 402 nolu kapıda yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden faydalanarak uçağa binmişti.

Burada kabin memurunun yolcuları sayması üzerine yakalanarak tekrar gözaltına alınmıştı.

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