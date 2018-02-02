Havalimanından 500 bin TL’lik kablo çalan şüpheliler yakalandı

15 Ekim 2017 tarihinde Nuri Demirağ Havalimanı’nda bulunan nöbetçi kulübelerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde kablo çalındı.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu olayın şüphelileri M.E, E.Ç., Ş.K., H.D., R.Ç., A.U., ve O.Y´yi yakaladı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., E.Ç. ve Ş.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Mine Bozkurt