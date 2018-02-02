Havalimanından 500 bin TL’lik kablo çalan şüpheliler yakalandı

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mine Bozkurt

15 Ekim 2017 tarihinde Nuri Demirağ Havalimanı’nda bulunan nöbetçi kulübelerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde kablo çalındı.Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu olayın şüphelileri M.E, E.Ç., Ş.K., H.D., R.Ç., A.U., ve O.Y´yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., E.Ç. ve Ş.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.