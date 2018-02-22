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Havuç Emre Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çocuklar Duymasın dizisine Havuç karakterini canlandırmak için katılan Baran Erdoğan'ı herkes merak ediyor. Çocuklar Duymasın'ın 29. bölüm fragmanında yüzü gözükmeyen Havuç karakterinin detayları belli oldu. Peki Havuç Emre Baran Erdoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında, ınstagram hesabı nedir? sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. Havuç'un eve geri dönecek olması diziseverleri heyecanlandırmıştı, izleyenler yeni oyuncunun kim olduğunu merak ederken yeni bölüm fragmanında yüzünü görmüş olduk. Peki sosyal medya kullanıcıları yeni Havuç hakkında neler düşünüyor? İşte detaylar...
 

22 Şubat 2018, Perşembe 17:45
Havuç Emre Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi Birol Güven, Havuç geri dönüyor deyince herkes Furkan Kızılay'ın diziye geri döndüğünü zannetmişti fakat yerine "Havuç" lakabına yakışan yeni bir isim katıldı. Havuç Emre'yi artık Baran Erdoğan canlandıracak. Peki Havuç Emre'yi oynayan Baran Erdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? şu an herkes bu soruyu soruyor. Havuç karakterini canlandıran kişinin kim olduğu açıklanınca sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar olay oldu. İşte o yorumlardan bazıları... Tüm cevaplar haberimizde...


HAVUÇ EMRE BARAN ERDOĞAN KİMDİR? BARAN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA

Çocuklar Duymasın 29. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkes Havuç Emre'nin yerine kimin geleceğini merak eder oldu. Yeni bölüm fragmanında Havuç yüzünü gösterdi. Havuç Emre karakterini canlandıracak kişi Baran Erdoğan oldu. Kızıl saç ve sakalıyla havuç rolünün hakkını verecek olan 31 yaşındaki Baran Erdoğan'ı aslında biz en son Vatanım Sensin dizisinde görmüştük. Peki kimdir bu Baran Erdoğan yakından tanıyalım.

BARAN ERDOĞAN INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

Mehmet Baran Erdoğan'ın ınstagram adresi mberdogan'dır. Erdoğan'ın şimdilik 859 takipçisi bulunmaktadır. Instagram hesabına göz atmak için yukarıda bulunan linki tıklayabilirsiniz.


BARAN ERDOĞAN NERELİ?

1986 Ankara doğumlu olan Baran Erdoğan Müjdat Gezen Actor Studio Mezunudur. İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Yüce Koleji’nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi’nde tamamlamış ve daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur. 

Sonraki yıllarda oyunculuğa adım atacak olan Erdoğan, 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde  "Ankara’ da Akşam Okulu" ve "Actor Studio" adlı eğitim programlarını bitirmiştir. Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda rol almıştır. 2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi’nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır. Son dönemde İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın her Pazar 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor.





SOSYAL MEDYADA HAVUÇ YORUMLARI

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Havuç Emre karakterinin Baran Erdoğan'ın oynayacağı açıklanınca Twitter'da adeta yorum yağmuru yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

GDO'lu Havuç 

Havuç, Haluk' tan büyük gösteriyor.
Tüylerim diken diken oldu. 

5 dakikadır ekrana böyle bakıyorum, bu nasıl havuç? 

Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç karakterini çok beğendim başarılar

Bu ne? Havuç'un cosplayi mi? Stalk hesabı mı? 

Havuç çok para istemiş demokraside çareler tükenmez 

Havuç’a benzemek için estetik operasyonlarına 45bin dolar harcayan adam görenleri şaşırttı... 

Çocuklar Duymasın Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak (Baran Erdoğan kimdir?)Çocuklar Duymasın Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak (Baran Erdoğan kimdir?)


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