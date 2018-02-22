Havuç Emre Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çocuklar Duymasın Havuç'u Baran Erdoğan canlandıracak (Baran Erdoğan kimdir?)

Büşra Kamış

dizisinin senaristi Birol Güven,geri dönüyor deyince herkes Furkan Kızılay'ın diziye geri döndüğünü zannetmişti fakat yerine "Havuç" lakabına yakışan yeni bir isim katıldı.'yi artıkcanlandıracak. Peki? şu an herkes bu soruyu soruyor. Havuç karakterini canlandıran kişinin kim olduğu açıklanınca sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar olay oldu. İşte o yorumlardan bazıları... Tüm cevaplar haberimizde...Çocuklar Duymasın 29. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkes Havuç Emre'nin yerine kimin geleceğini merak eder oldu. Yeni bölüm fragmanında Havuç yüzünü gösterdi. Havuç Emre karakterini canlandıracak kişi Baran Erdoğan oldu. Kızıl saç ve sakalıyla havuç rolünün hakkını verecek olan 31 yaşındaki Baran Erdoğan'ı aslında biz en sonnde görmüştük. Peki kimdir buyakından tanıyalım.Mehmet Baran Erdoğan'ın ınstagram adresi mberdogan'dır. Erdoğan'ın şimdilik 859 takipçisi bulunmaktadır. Instagram hesabına göz atmak için yukarıda bulunan linki tıklayabilirsiniz.1986 Ankara doğumlu olan Baran Erdoğan Müjdat Gezen Actor Studio Mezunudur. İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Yüce Koleji’nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi’nde tamamlamış ve daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur.Sonraki yıllarda oyunculuğa adım atacak olan Erdoğan, 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Ankara’ da Akşam Okulu" ve "Actor Studio" adlı eğitim programlarını bitirmiştir. Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda rol almıştır. 2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi’nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır. Son dönemde İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın her Pazar 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor.Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Havuç Emre karakterinin Baran Erdoğan'ın oynayacağı açıklanınca Twitter'da adeta yorum yağmuru yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...GDO'lu HavuçHavuç, Haluk' tan büyük gösteriyor.Tüylerim diken diken oldu.5 dakikadır ekrana böyle bakıyorum, bu nasıl havuç?Çocuklar Duymasın'ın yeni Havuç karakterini çok beğendim başarılarBu ne? Havuç'un cosplayi mi? Stalk hesabı mı?Havuç çok para istemiş demokraside çareler tükenmezHavuç’a benzemek için estetik operasyonlarına 45bin dolar harcayan adam görenleri şaşırttı...