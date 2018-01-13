Hawaii’de balistik füze saldırısı paniği

YANLIŞ ALARM!

HAWAII VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Mine Bozkurt

Hawaii’de, eyalet sakinlerinin cep telefonlarına gelen ‘Hawaii’ye balistik füze atıldı. Hemen saklanacak bir yer bulunuz. Bu bir tatbikat değildir’ uyarısı paniğe neden oldu.Daha sonra uyarının bir hata sonucu yapıldığı, an itibariyle Hawaii’ye karşı hiçbir füze tehdidi olmadığı belirtildi.Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza, vatandaşların balistik füze saldırısı için telefonlarına mesajla uyarı geldiklerinin iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını, uyarının yanlış alarm olduğunu söyledi.Repoza, durumu soruşturduklarını da ekledi.ı da, Hawaii'ye karşı bir füze tehdidi olmadığını, uyarının bir hata sonucu gönderildiğini belirtti.Hawaii Valisi: vardiya değişimi sırasında yanlış düğmeye basılması sonucu füze alarmı verilmiş.