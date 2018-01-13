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Hawaii’de balistik füze saldırısı paniği

Hawaii Acil Durum Yönetimi, vatandaşların balistik füze saldırısı için uyarı aldıklarını iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı

13 Ocak 2018, Cumartesi 22:51
Hawaii’de balistik füze saldırısı paniği
Hawaii’de, eyalet sakinlerinin cep telefonlarına gelen ‘Hawaii’ye balistik füze atıldı. Hemen saklanacak bir yer bulunuz. Bu bir tatbikat değildir’ uyarısı paniğe neden oldu.
Daha sonra uyarının bir hata sonucu yapıldığı, an itibariyle Hawaii’ye karşı hiçbir füze tehdidi olmadığı belirtildi.

YANLIŞ ALARM!


Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza, vatandaşların balistik füze saldırısı için telefonlarına mesajla uyarı geldiklerinin iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını, uyarının yanlış alarm olduğunu söyledi.



Repoza, durumu soruşturduklarını da ekledi.

ABD Ordusu Pasifik Komutanlığı da, Hawaii'ye karşı bir füze tehdidi olmadığını, uyarının bir hata sonucu gönderildiğini belirtti.

HAWAII VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA


Hawaii Valisi: vardiya değişimi sırasında yanlış düğmeye basılması sonucu füze alarmı verilmiş.
 
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