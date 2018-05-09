Hawaii'de yeni tahliye uyarısı

ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki eyaleti Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın yeniden lav püskürtmesi üzerine ada sakinleri için yeni acil tahliye uyarısı verildi

Hawaii'de yeni tahliye uyarısı
ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki eyaleti Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın yeniden lav püskürtmesi üzerine Lanipuna Bahçeleri'nde yaşayan sakinler için yeni acil tahliye uyarısı verdi. Adada, Leilani ve Lanipuna yerleşkelerinde bulunan bin 700 kişi için daha önce tahliye kararı alınmıştı. Hawaii'deki Amerikan Kızıl Haç Tahliye Hizmetleri Müdürü Debra Weeks, bazı insanların evlerinde ayrılmadığını, tahliye emirlerine karşı geldiğini söyledi. Weeks, "Bazı insanlar tahliye emirlerine uymuyor. Kendilerini ve diğerlerini riske atıyorlar. Hala orada olan birilerini tanıyorsanız sadece kendi güvenlikleri için değil, diğerlerinin de güvenliği için gelmelerini teşvik edin" dedi. 

Hawaii sivil savunması, yanardağdaki iki aktif lav deliğine işaret ederek, yanardağın aktif olarak lav püskürttüğünü söyledi. 

Adada, Leilani yerleşkesinde yaşayan bazı sakinler evcil hayvan, ilaç ve hayati belgelerini almak için bölgeye geri döndü. Hawaii sivil savunma örgütü bölge sakinlerinin evlerine şartlı olarak gelebileceklerini, Lanipuna Bahçeleri'nde yaşayan sakinlerin ise bölgede oluşan volkanik gazlar nedeniyle evlerine geri dönemeyeceklerini bildirdi. 


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