Hawaii'deki hatalı füze saldırısı alarmının geç düzeltilmesinin sebebi belli oldu

'TWITTER ŞİFRELERİMİ VE OTURUM AÇMAYI BİLMEDİĞİMİ İTİRAF EDİYORUM'

Hawaii’de balistik füze saldırısı paniği

HATANIN DÜZELTİLMESİ 38 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

KUZEY KORE FÜZE FIRLATIRSA SADECE 20 DAKİKALARI VAR

Nazlı Erdol

Valisi, bu ay başında adada yapılansaldırısı alarmının hatalı olduğu konusunda 2 dakika içinde bilgilendirildi ancak Twitter'a girip alarmın asılsız olduğunu şifresini unuttuğu için duyuramadı.Gazetecilere açıklama yapan Hawaii Valisi Ige "hesabımda oturum açmayı ve şifrelerini bilmediğimi itiraf etmek zorundayım. Yaptığım değişikliklerden biri de bu oldu. Cep telefonuma (uygulamaları) koyacağım böyleceya doğrudan erişimimiz olacak" dedi.​Daha önce'e konuşan Vali Ige'nin İletişim Direktörü, Ige'ninhesaplarının valilik personeli tarafından idare edildiğini söylemişti. McMillan acil durumlar dışında hesapların personel tarafından idare edilmesinin sürdürüleceğini de belirtmişti.13 Ocak sabahısakinlerinin cep telefonlarınaAcil Durum Yönetimi tarafından gelen mesajda 'Hawaii'ye doğru gelen balistik füze tehdidi' olduğu belirtilmiş ve 'Bu bir tatbikat değildir" denmişti.'in aktardığına göre Vali Ige bu uyarının hatalı olduğu konusunda 2 dakika sonra bilgilendirildi ancak şifrelerini bilmediği için sosyal medyada bu duyuruyu düzeltemedi.Hükümetin düzeltme haberini sosyal medyadan duyurması 17 dakika, Hawaii Acil Durum Yönetimi'nin alrın asılsız olduğuna ilişkin yeni bir mesajı atması ise 38 dakika sürmüştü.Ige o sırada yaşananları şu sözlerle anlattı: "Hem Hawaii Acil Durum Yönetimi hem de diğerlerindeki lider ekipleri bilgilendirmeye çalışıyordum. Odaklandığımız şey bunun yanlış bir alarm olduğu konusunda olabildiğince çok kişiye bilgi vermekti" dedi.Hatalı balistik füze uyarısına ise bir personelin 'yanlış düğmeye basmasının' neden olduğu açıklanmıştı.Vali Ige bunun tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmakta olduğu sözünü verirken'nin olası bir füze saldırısında Hawaii'de yaşayan 1.4 milyon kişinin çarpışmadan önce sığınacak bir yer bulmak için sadece 20 dakikası bulunuyor.