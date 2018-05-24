Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Leilani Estates bölgesindeki yollarda oluşan yarıklardan çıkan elektrik mavisi alevlerin fotoğraflarını yayınladı.

METAN GAZININ YANMASI SONUCU OLUŞUYOR

USGS uzmanlarından Wendy Stovall, yaptığı açıklamada, mavi alevlerin yarıklardan yeryüzüne çıkan metan gazının yanması sonucu oluştuğunu belirtti.





2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Hawaii’de mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi, güvenli yerlere tahliye edilmişti.

DÜNYANIN EN AKTİF VOLKANLARINDAN BİRİ

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı’nda 1983 yılından bu yana patlamalar görülüyor.