Hayal Taşpınar kimdir? Neden öldü? Eda Taşpınar'ın üvey annesi hayatını kaybetti Sosyeytik güzel Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar yaşamını yitirdi. Teoman Taşpınar'ın 3. evliliği olan Hayal Taşpınar, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu gelişme sonrası Hayal Taşpınar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.