Hayal Taşpınar kimdir? Neden öldü? Eda Taşpınar'ın üvey annesi hayatını kaybetti
Sosyeytik güzel Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar yaşamını yitirdi. Teoman Taşpınar'ın 3. evliliği olan Hayal Taşpınar, 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu gelişme sonrası Hayal Taşpınar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.
Eda Taşpınar'ın üvey annesi Hayal Taşpınar, 16 Mayıs Çarşamba akşamı hayatını kaybetti. Teoman Taşpınar'ın eşi olan ve 35 yaşında hayatını kaybeden Hayal Taşpınar'ın cenazesi 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Karazaahmet Şakir'in Camisi'ndeki namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek. Erken yaşta vefat eden Hayal Taşpınar'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.
HAYAL TAŞPINAR KİMDİR?
Hayal Taşpınar, Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar'ın eşidir. Teoman Taşpınar ile Hayal Taşpına 10 yıllık evliydi. Eda Taşpınar'ın üvey annesi olan Hayal Taşpınar 35 yaşında hayatını kaybetmiştir.