15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin." dedi.

'Hayaletler Erdoğan'a suikaste gitti'
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Abdulhamit  Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (ESAM) düzenlenen "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı" konferansında yaptığı konuşmada, adaletin dünyanın direği olduğunu, Türk medeniyetinin temelinde de adalet anlayışının bulunduğunu söyledi.
 

"KÜRESEL ADALETSİZLİK"


"Ben güçlüyüm, haklıyım." anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Gül, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de yaşanan acılara şahitlik edildiğini, insanı insan yapan değerlerden kopuk olunmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Gül, dünyada küresel bir adaletsizliğin var olduğuna işaret etti.

Bakan Gül, "Bugün dünyada yaşananlara, etrafımızdaki gelişmelere bakıldığında güçlü olanların dünyayı dizayn etmeye çalıştığı, küresel ideoloji, küresel adaletsizlik var. Dünyada beş kişinin ya da beş ülkenin bir araya gelip dünyanın diğer bütün milyarlarına hükmedeceği yönetim anlayışı asla adil bir anlayış değildir." diye konuştu.
 

"KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmasıyla engellendiğine dikkati çeken Gül, örgütle mücadelenin devam ettiğini, darbecilerin adalet önünde hesap verdiğini dile getirdi.

Adalet Bakanı Gül, darbe girişimine yönelik yargılamaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler suiakaste geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin. Bunlar mahkemelerde, yargılamalarda ortaya çıkacaktır."


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