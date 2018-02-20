Hayali üretimle 1 günde 30 milyon liralık vurgun yaptılar!

Elazığ merkezli olarak 12 ilde düzenlenen operasyonda 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, devleti 60 milyon lira zarara sokan ve hesaplarına 30 milyon lira aktaran 25 şüpheliden 20’si tutuklandı

20 Şubat 2018, Salı 12:16
Hayali üretimle 1 günde 30 milyon liralık vurgun yaptılar!
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde çalışma yaptı.


TİCARİ GEÇMİŞİ TEMİZ KÜÇÜK ŞİRKETLERİ SATIN ALIP KULLANDILAR


Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye Elazığ merkezli  İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay’da eş zamanlı operasyon yapıldı.


ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR


Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Maden İlçe Adliyesine sevk edildi. Mahkeme de şüphelilerin  bir kısmının ifadesi dün, geri kalanının ki ise bugün alındı. 25 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


DEVLETİ 60 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR


Şüphelilerin  Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır’a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden 1 günde 200 milyon lira değerinde hayali üretim yapıp, sahte evraklarla devleti 60 milyon zarar uğrattıkları, kendi hesaplarına ise 30 milyon lira aktardıkları iddia ediliyor.

İHA


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