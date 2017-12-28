Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti

Hayat Sırları'nın Twitter hesabından duyuralan haber şu şekilde:

HAYAT SIRLARI'IN KONUSU NE?

Çiğdem Saltık

yeni bölümlerini Çarşamba günleri yayınlarken, dizinin yayın günü değiştiği haberi, Hayat Sırları'nın Twitter adresinden duyurdu. Pekiyeni yayın günü ne zaman? İşte detaylar...artık pazar günleriekranında olacak.Dışarıdan bakıldığında üç çocuklu sıradan bir aile gibi gözüken Mustafa ve İnci Kuzgun çiftinin kimsenin bilmediği büyük bir sırrı vardır.Mustafa ve İnci’nin 35 yıldır herkesten hatta çocuklarından bile saklamayı başardıkları bu sır ayaklarına dolanmak üzeredir.Geçmişlerinden gelen Tekgözlü bir adam, Kuzgun Ailesi için büyük tehlike olacaktır.Kuzgun Ailesi’nin büyük kızı Seher başarılı bir avukattır. Üniversite yıllarında büyük bir aşk yaşadığı başarılı film yönetmeni Burak ile aniden ayrılmaya karar vermiş ve izini kaybettirmek için eğitimine Ankara’da devam etmiştir.Yıllar sonra Burak’ın kayıp aşkını anlattığı film Seher’i Burak’ın karşısına çıkartacak ve hayatlarındaki sırları saklamak çok güçleşecektir.Yapım: Most ProductionProje Tasarım/Yapımcı: Gül OğuzYönetmen: Murat Can OğuzSenaryo: Mahinur ErgunOyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker, Ecem Erkek, Gökçe Yanardağ, Ayşegül Cengiz Akman, Mehmet Bilge Aslan, Ayfer Dönmez, Efecan Şenolsun